Speciale infrastrutture: E.on, al 31 marzo ricavi in forte aumento a causa dell’acquisizione di Innogy

- Nel contesto dell'attuale crisi collegata alla pandemia di Covid-19, E.on ha annunciato che promuoverà una ripresa economica sostenibile aumentando i suoi investimenti in infrastrutture energetiche rispettose del clima e tecnologicamente avanzate, al fine di dare un forte impulso, in collaborazione con i suoi clienti, alla transizione energetica in Germania e in Europa. Lo si apprende da un comunicato stampa che illustra i risultati della società nel primo trimestre del 2020. Nei primi tre mesi dell’anno E.on ha registrato un aumento degli utili, in forza soprattutto dell’acquisizione di Innogy: nel documento viene ribadito come la pandemia abbia avuto un impatto limitato sul primo trimestre, anche se le conseguenze complessiva per le attività dell’azienda non possono ancora essere valutate con precisione. Commentando i risultati, l’amministratore delegato Johannes Teyssen ha confermato gli investimenti del gruppo in infrastrutture critiche per la transizione energetica, annunciandone di nuovi per 500 milioni di euro in progetti rivolti ai clienti, per promuovere “un sistema energetico migliore e la sostenibilità ambientale”. “Vogliamo dare il nostro contributo per stimolare la ripresa economica dopo la crisi: vediamo progetti interessanti e promettenti per i nostri clienti in settori come l'economia digitale e la mobilità elettrica, e riteniamo che accelerare l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche ecocompatibili sia un modo particolarmente efficace per combinare la protezione del clima e la creazione di posti di lavoro a livello locale”, ha detto. (Com)