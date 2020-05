Speciale infrastrutture: Ferrovie, Trenitalia firma accordo per servizi alta velocità in Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consorzio Ilsa, composto da Trenitalia e Air Nostrum, ha sottoscritto un accordo quadro con Adif, il gestore dell’infrastruttura ferroviaria spagnola, per la gestione dei servizi Alta velocità nelle tratte Madrid-Barcellona, Madrid-Valencia/Alicante e Madrid-Malaga/Siviglia. Lo si apprende da un comunicato stampa delle Ferrovie dello Stato. Stando alla nota, la firma arriva a seguito dell’aggiudicazione avvenuta lo scorso 27 novembre e del via libera da parte dell’autorità spagnola per il mercato e la concorrenza. L’inizio del servizio commerciale è previsto per gennaio 2022 e avrà durata decennale. (Com)