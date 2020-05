Speciale infrastrutture: Serbia, firmato accordo su donazione francese per metro a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Serbia ha firmato oggi un accordo con l'esecutivo francese per una donazione da parte di Parigi a favore della costruzione di una rete metropolitana a Belgrado. La donazione, secondo quanto riporta la stampa locale, ammonta a 8,3 milioni di euro. Era presente alla firma anche il ministro serbo per l'Integrazione europea, Jadranka Joksimovic. Il ministro Mihajlovic ha dichiarato che la Serbia realizzerà il progetto di una metropolitana a Belgrado "insieme ai partner francesi e cinesi". Le trattative, ha precisato il ministro, sono attualmente in corso. La firma, avvenuta oggi a Belgrado, è stato firmato dall'ambasciatore francese Jean-Louis Falconi per il governo di Parigi. Mihajlovic ha ringraziato la Francia per l'aiuto concesso al fine di poter avviare al più presto il progetto. La realizzazione di tre linee metropolitane, ha precisato il ministro, costerà secondo le previsioni fra i 4,5 e i 5,5 miliardi di euro. Le autorità della Serbia e della Francia hanno firmato lo scorso luglio, in occasione della visita a Belgrado del presidente francese Emmanuel Macron, una dichiarazione d'intenti che conferma Parigi partner strategico nella realizzazione della metropolitana. Il documento è stato sottoscritto dal ministro serbo delle Finanze Sinisa Mali, da quello delle Infrastrutture Zorana Mihajlovic, dal sindaco di Belgrado Zoran Radojicic e dall'allora ambasciatore francese Frederik Mondoloni. (Seb)