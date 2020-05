Usa: governatori di Ohio, New York e California i più apprezzati dai cittadini in gestione emergenza coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 71 per cento degli statunitensi valuta positivamente l’operato dei governatori durante l’emergenza coronavirus, con preferenze in particolare per quelli dell’Ohio (il repubblicano Mike DeWine), di New York (il democratico Andrew Cuomo) e della California (il democratico Gavin Newsom). È quanto emerge da un sondaggio condotto dal “Washington Post” e dall’istituto Ipsos su un campione di 8 mila elettori. Non è immediatamente chiaro se i governatori più solleciti a riaprire i propri Stati nel pieno della pandemia siano apprezzati o meno dal pubblico: le valutazioni, in particolare verso gli esponenti repubblicani, variano enormemente a seconda dei casi. Il governatore DeWine dell’Ohio, per esempio, gode dell’approvazione dell’86 per cento degli intervistati, è stato tra i più aggressivi nell’applicazione delle misure restrittive per contenere il coronavirus e si è mosso in maniera estremamente cauta per la ripartenza. Al contrario il governatore della Georgia Brian Kemp, particolarmente lento nell’applicazione della serrata generale e in prima fila per la riapertura delle attività economiche, incontra solo l’approvazione del 39 per cento degli adulti coinvolti nel sondaggio. (segue) (Nys)