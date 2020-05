Usa: governatori di Ohio, New York e California i più apprezzati dai cittadini in gestione emergenza coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inchiesta riguarda anche l’operato del presidente Donald Trump. Solo il 43 per cento dei cittadini ne valuta positivamente l’operato: la percentuale, tuttavia, sale enormemente tra gli intervistati di tendenza repubblicana (otto su dieci) e scende radicalmente tra i democratici (uno su dieci). Le valutazioni positive sono invece pressoché bipartisan per i governatori democratici di New York (81 per cento) e California (79 per cento). In Texas e Florida, due Stati considerati in bilico per le prossime elezioni presidenziali, gli intervistati si dividono sull’operato dei rispettivi governatori, entrambi repubblicani. Greg Abbott ha incontrato il favore del 57 per cento dei texani, mentre Ron DeSantis quello del 60 per cento dei residenti della Florida. Ancora, secondo il 74 per cento degli intervistati gli Stati Uniti dovrebbero portare avanti gli sforzi per rallentare la diffusione di coronavirus anche se questo significa mantenere chiuse molte imprese; per il 25 per cento, invece, il paese dovrebbe ripartire al più presto anche correndo il rischio di una nuova accelerazione dei contagi. Sulla questione resta tuttavia una forte spaccatura su base partigiana: il 92 per cento dei democratici è a favore dell’approccio cauto, mentre i repubblicani si dividono sulla possibilità di ripartire nel breve termine. (Nys)