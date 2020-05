Lazio: Ciacciarelli (Lega), autorizzare attività di pesca nautica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale del Lazio, Pasquale Ciacciarelli (Lega) ha scritto una lettera all'assessore regionale Onorati per chiedere l'autorizzazione per le attività di pesca nautica. "Le ho rappresento la necessità di adottare, da parte della Regione, al pari di quanto già fatto da altre Regioni - si legge nella nota di Ciacciarelli - ulteriori misure urgenti per il comparto della nautica da diporto, del turismo nautico e più in generale sull'economia del mare e delle acque interne, per quanti praticano la pesca, a fronte delle gravi conseguenze che la pandemia Covid-19, e il suo pur efficace contenimento, hanno determinato e continuano a determinare su tutta la filiera nautica ed in particolare per la pesca con imbarcazioni. Il provvedimento regionale nulla ha disposto per la pesca nautica, mentre in realtà è un settore che coinvolge decine di associazioni ittiche specializzate e centinaia di privati cittadini. Anche in questo caso, la deroga dovrebbe essere consentita con la più scrupolosa osservanza delle norme di contenimento del virus e con l'utilizzo di tutti i Dpi previsti". (Com)