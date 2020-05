Niger: Unhcr, 23 mila rifugiati costretti a cercare riparo in Niger a causa delle violenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il più recente afflusso di rifugiati, soprattutto donne e bambini, è stato registrato in seguito agli attacchi condotti negli stati nigeriani di Katsina, Sokoto e Zamfara nel mese di aprile. Numerosi villaggi di differenti aree governative locali (Lga) hanno subito aggressioni da persone armate. L'attacco più mortale – ha proseguito il portavoce – ha fatto registrare l'assassinio di 47 persone nelle Lga di Kankara, Danmusa e Dusi-ma, nello stato di Katsina, causando la controffensiva aerea delle forze armate nigeriane. Le testimonianze delle persone in fuga riferiscono di episodi di estrema violenza ai danni dei civili, omicidi, rapimenti a scopo di estorsione, nonché saccheggi e razzie nei villaggi. Ai rifugiati dalla Nigeria è permesso cercare protezione in Niger nonostante la chiusura dei confini imposta dal rischio di diffusione del Covid-19. I nuovi arrivati hanno bisogno con urgenza di acqua, cibo, accesso all'assistenza sanitaria, nonché alloggio e indumenti. Dovendo mettersi in salvo, molti hanno potuto portare con se a malapena i propri effetti personali. Molte di queste persone, ha poi aggiunto Baloch, sono inoltre rimasti coinvolti in scontri che avrebbero visto confrontarsi agricoltori e pastori di differenti gruppi etnici, nonché in pericolose situazioni di giustizia sommaria. Circa il 95 per cento dei rifugiati proviene dallo stato nigeriano di Sokoto, il resto dagli stati di Kano, Zamfara e Katsina. (segue) (Res)