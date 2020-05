Niger: Unhcr, 23 mila rifugiati costretti a cercare riparo in Niger a causa delle violenze (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unhcr sta lavorando in stretto coordinamento con le autorità del Niger per trasferire almeno 7 mila rifugiati in aree sicure, presso villaggi distanti 20 chilometri dal confine, dove è possibile assicurare acqua, cibo, alloggio, cure mediche e altri aiuti essenziali. Il trasferimento permetterà anche di allentare la pressione sulle comunità di accoglienza delle aree di frontiera, che non dispongono di infrastrutture e servizi di base adeguati. Il portavoce ha quindi ribadito la necessità di continuare a svolgere le procedure di registrazione biometrica dei rifugiati per poterne valutare meglio le esigenze e guidare le operazioni di risposta umanitaria. L'agenzia, inoltre, sta dialogando regolarmente con le autorità per adottare un approccio di riconoscimento prima facie dei rifugiati in fuga dalla Nigeria in arrivo nella regione. Le violenze non sono direttamente legate ai gruppi armati attivi nelle regioni del bacino del lago Ciad e del Sahel. Tuttavia, portano anche la regione di Maradi a ricadere tra le aree che in Niger sono teatro di instabilità, tra cui Diffa, Tillaberi e Tahoua, riducendo ulteriormente le risorse finanziarie a disposizione degli attori umanitari e la loro capacità di rispondere. (Res)