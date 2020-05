Roma: niente proroga a sospensione strisce blu, il M5s boccia le mozioni delle opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza del M5s ha bocciato le mozioni di Pd e Fratelli d'Italia per la proroga della sospensione del pagamento della sosta tariffata e cioè del parcheggio sulle cosiddette strisce blu. Mozioni quasi identiche, con esiti uguali: 14 favorevoli, 25 contrari e un astenuto. Le opposizioni sostenevano che la proroga fosse necessaria per non penalizzare i cittadini che, visto il contingentamento dei posti sui mezzi pubblici per il distanziamento sociale introdotto dai Dpcm, sono tutt'ora costretti a utilizzare l'automobile per recarsi al lavoro o per gli altri spostamenti rientranti nei motivi di necessità, ricordando come anche a Milano e Torino la sospensione del balzello sia stata prorogata fino a fine mese. Nulla da fare neanche per l'ipotesi del consigliere M5s, Roberto Di Palma, che aveva proposto l'introduzione di abbonamenti mensili a 30 euro per le strisce blu, il prezzo del trasporto pubblico. "Si è rivelata di difficile attuazione", ha spiegato il presidente della commissione Mobilità, Enrico Stefano (M5s), "L'iter sarebbe stato troppo lungo", ha confermato Di Palma. (segue) (Rer)