Roma: niente proroga a sospensione strisce blu, il M5s boccia le mozioni delle opposizioni (2)

- "Torniamo ancora una volta a discutere questa mozione dopo che la scorsa volta in Assemblea non si è dibattuta per la proposta di rinvio in commissione del presidente Stefàno - ha spiegato introducendo la mozione di Fd'I il capogruppo Andrea De Priamo - deponevamo speranza nella commissione perché volevamo immaginare che non fosse un modo per prendere tempo considerando che la mozione ha valore di urgenza perché si riferisce al tema della gratuità delle strisce blu, in vigore per tutta la fase 1 e non confermata dall'inizio della fase 2. Una scelta che consideriamo sbagliata e con questa mozione chiediamo di procedere con la gratuità e la consideriamo urgente. Non c'è ideologia, non ci interessa un dibattito generale sulle strisce blu e sul suo costo, ma vogliamo una misura straordinaria per un periodo straordinario di grande sofferenza economica per cittadini e imprese. Aggiungo che tenere aperta la Ztl come state facendo è incoerente perché quella scelta è motivata dalle medesime ragioni". (segue) (Rer)