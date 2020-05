Roma: niente proroga a sospensione strisce blu, il M5s boccia le mozioni delle opposizioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argomenti simili a quelli utilizzati anche dal capogruppo del Pd Giulio Pelonzi: "Il fatto che a Roma le strisce blu non abbiano un costo troppo elevato - ha detto il dem - non è una concessione o una carineria nei confronti dei cittadini, ma il frutto di un ragionamento che tiene insieme l'ampiezza della domanda e del territorio calcolando un prezzo congruo per i periodi ordinari. Questo però è un momento di emergenza e le ordinanze e i Dpcm riducono fortemente la fruibilità dei mezzi pubblici, una situazione che non cambierà dopo il 18 maggio: o si intensificano le corse del trasporto pubblico locale comprando nuovi bus per far fronte alla riduzione dei posti, e la vedo dura sia per il bilancio sia per i tempi lunghi che sarebbero necessari, o l'amministrazione deve capire che le persone per andare al lavoro e muoversi dovranno colmare da soli questo gap ricorrendo ai mezzi privati. E questo non per piacere ma per necessità, dato il contingentamento dei mezzi pubblici. L'opportunità di rendere gratuite le strisce blu nel periodo dell'emergenza e finché permane il distanziamento non può essere basata su calcoli di bilancio o dei flussi di traffico, perché ci sono norme di rango superiore che costringono i cittadini all'utilizzo di mezzi privati: rendere la sosta gratuita sarebbe una misura opportuna". (segue) (Rer)