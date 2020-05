Roma: niente proroga a sospensione strisce blu, il M5s boccia le mozioni delle opposizioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A spiegare le ragione della maggioranza è stato invece il presidente della commissione capitolina Mobilità Enrico Stefàno: "Noi dovevamo evitare che tutti tornassero all'utilizzo del mezzo privato perché avrebbe significato traffico, congestione e caos. Non sarebbe una risposta efficiente, Quindi abbiamo deciso di riattivare la sosta tariffata per, da una parte disincentivare l'utilizzo del messo privato, e dall'altra garantire la necessaria rotazione degli spazi. A Roma poi la sosta tariffata ha un sistema molto, molto agevole che va incontro al cittadino. In tante altre città italiane anche con meno strutture di trasporto pubblico di noi, hanno un sistema di tariffazione che va dai 2 ai 3 euro l'ora e non esiste l'abbonamento giornaliero da 4 euro al giorno o 70 al mese. Noi riteniamo che questo momento di crisi deve essere l'occasione per ripensare le nostre città, le modalità di lavoro e spostamento, e quindi non ci siamo sentiti di incentivare l'automobile privata e abbiamo ripristinato questa misura dando tante alternative e ricordando che oltre il 50 per cento degli spostamenti a Roma sono spostamenti brevi e che possono essere coperti anche con modalità alternative alla automobile privata soprattutto nelle aree più centrali, quelle colpite dalla sosta tariffata". Stefàno ha poi replicato anche alle accuse delle opposizione che hanno definito "incoerente prorogare l'apertura delle ztl e non la sospensione delle strisce blu". "Sono due misure diverse - ha detto il consigliere pentastellato - sia la ztl e la sosta tariffata fanno parte della stessa famiglia, ma sono due misure diverse. La ztl non è altrettanto diffusa e dunque per la lotta al traffico ha un impatto molto più limitato". (Rer)