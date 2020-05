Coronavirus: Paragone, riaperture ristoranti solo per pagare bollette porta a fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il problema qui non è più soltanto quando riaprire i ristoranti ma in quali condizioni. Se farlo significherà soltanto pagare spese, tasse e bollette e non avere incassi sufficienti, allora il governo avrà condannato questi imprenditori al fallimento". Lo ha affermato al termine della protesta organizzata questa mattina in Piazza della Signoria a Firenze dal gruppo Ristoratori della Toscana, il senatore Gianluigi Paragone che ha aggiunto: "Questa mattina ho visto sotto decine di saracinesche abbassate, in centro a Firenze, montagne di lettere e avvisi di pagamento. Non è possibile andare avanti così". Quindi Paragone ha concluso: "Il governo non può pensare che il problema della ristorazione si risolva con il takeway. Quante pizze da asporto si dovranno consegnare per pagare soltanto il prezzo dell’affitto?”. (Ren)