Bulgaria: premier Borisov, Iva per i ristoranti sarà ridotta al 9 per cento

- L'Iva per i ristoranti della Bulgaria sarà ridotta dal 20 al 9 per cento nell'ambito di un piano per il rilancio del turismo predisposto dal governo bulgaro: lo ha detto il premier di Sofia, Boiko Borisov, dopo l'incontro di oggi con i rappresentanti della categoria interessata. In un primo momento, il capo del governo di Sofia, ha dichiarato che la misura dovrebbe divenire effettiva dal primo gennaio 2020, mentre ha poi precisato che sarà operativa già a partire da questa estate. Il premier bulgaro ha spiegato che gli emendamenti saranno presentati oggi stesso ai gruppi parlamentari in vista del voto in aula. Secondo Borisov, si tratta di una decisione che porta con se "un rischio politico", ma il sostegno all'industria del settore è necessario per coprire le perdite causate dal coronavirus. "Questa può essere una misura che produrrà buoni risultati duraturi", ha dichiarato Borisov. (Bus)