Balcani: commissario Varhelyi, rapporto con Ue sta uscendo più forte da crisi Covid 19

- Il rapporto dell'Unione europea con i Balcani occidentali sta uscendo dalla crisi del Coronavirus più forte. Lo ha scritto su Twitter il commissario europeo all'Allargamento, Oliver Varhelyi, dopo aver partecipato a una discussione virtuale sul sostegno dell'Ue alla regione. "Fornire aiuto non è una gara. Si tratta di essere significativi e utili. Il nostro rapporto con la regione sta uscendo dalla crisi più forte, i partner ora si sentono più coinvolti nell'Ue", ha scritto. "Gli sforzi per la ripresa nei Balcani occidentali dopo il Covid 19 dovranno concentrarsi sul rafforzamento sia dell'economia, per far fronte alla crisi e alle sfide precedenti, che sulla governance. I fondamentali restano la chiave e la regione dovrà continuare a dare risultati", ha aggiunto. (Beb)