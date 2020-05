Libia: Ue, determinati a vedere pienamente rispettato embargo armi, tutte le parti proteggano civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea rimane determinata a vedere pienamente rispettato l'embargo sulle armi delle Nazioni Unite in Libia, ricorda che l'operazione Eunavfor Med Irini mira a controllarlo ed esorta tutte le parti a proteggere i civili, compresi i migranti e i rifugiati, consentendo e facilitando una consegna sicura, rapida e senza ostacoli di aiuti e servizi umanitari a tutti gli interessati. Lo ha dichiarato a nome dell'Unione europea l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. L'Unione europea, testimone della continua escalation di violenza in Libia, rinnova la sua richiesta di tregua, come hanno fatto le Nazioni Unite alla vigilia del Ramadan con il sostegno dell'Unione europea. L'Unione europea chiede che tutte le parti agiscano in modo responsabile e cessino immediatamente i combattimenti in tutta la Libia, che stanno colpendo in primo luogo i civili, compresi i migranti, e li sta mettendo a rischio ancora maggiore. Inoltre, esorta tutte le parti che si sono impegnate in una tregua e in un cessate il fuoco negoziato a dare seguito a tali impegni. Ricorda inoltre alle parti che devono rispettare il diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario, e che coloro che lo violano saranno ritenuti responsabili. L'Unione europea esorta tutte le parti a proteggere i civili, compresi i migranti e i rifugiati, consentendo e facilitando una consegna sicura, rapida e senza ostacoli di aiuti e servizi umanitari a tutti gli interessati. (segue) (Beb)