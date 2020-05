Libia: Ue, determinati a vedere pienamente rispettato embargo armi, tutte le parti proteggano civili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea rimane determinata a vedere pienamente rispettato l'embargo sulle armi delle Nazioni Unite in Libia. Ricorda che l'operazione Eunavfor Med Irini, approvata dal Consiglio il 31 marzo, mira ad attuare l'embargo sulle armi delle Nazioni Unite in linea con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite attraverso risorse navali, aeree e satellitari. Sottolinea che è necessario compiere tutti gli sforzi per garantire la piena ed efficace attuazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, anche attraverso le frontiere terrestri e aeree con la Libia. L'Unione europea invita tutte le parti in conflitto in Libia a cooperare senza ulteriori indugi, al fine di attuare un cessate il fuoco duraturo che confermi quanto prima il loro accordo sul progetto discusso al comitato militare congiunto del 23 febbraio scorso a Ginevra, nell'ambito del comitato militare congiunto. Secondo l'Ue, la tregua deve procedere di pari passo con la ripresa immediata dei colloqui mediatici delle Nazioni Unite tra le parti e nel pieno rispetto dell'accordo politico libico, perché non esiste alternativa a una soluzione politica inclusiva che rifletta le conclusioni della conferenza di Berlino, come confermato dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (n. 2510). Al fine di facilitare la rapida ripresa dei colloqui politici tra i partiti libici, l'Ue spera che possa essere nominato quanto prima un successore di Ghassam Salamé in qualità di rappresentante speciale del segretario generale e capo della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia ed esorta tutti gli Stati a cooperare con le Nazioni Unite nel processo politico. Infine, l'Unione europea ribadisce il suo impegno nei confronti della sovranità, dell'unità e della stabilità della Libia e del diritto internazionale. (Beb)