Russia: Lavrov, capi governo Csi discuteranno pandemia coronavirus 29 maggio

- I capi di governo dei paesi membri della Comunità di Stati Indipendenti (Csi - Azerbaigian, Moldova, Tagikistan, Uzbekistan, Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan e Russia) terranno un incontro in programma il 29 maggio, dedicato alla pandemia di Covid-19. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. "Abbiamo sostenuto la proposta dell'Uzbekistan di discutere ulteriori passi nella lotta contro la diffusione e le conseguenze del coronavirus in una riunione del Consiglio dei Capi di governo della Csi del 29 maggio", ha dichiarato il Lavrov in una conferenza stampa a seguito alla riunione dei ministri degli Esteri della Csi. (Rum)