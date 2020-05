Ungheria: partito Jobbik chiede di tutelare il valore delle pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito conservatore Jobbik ha invitato il governo ungherese ad aumentare o almeno difendere il valore reale delle pensioni. "Il calo previsto del valore delle pensioni in proporzione al Pil è scandaloso", ha detto il deputato Tamas Sneider in una conferenza stampa online. Sneider ha detto che il programma di convergenza del governo prevede un calo del valore delle pensioni nei prossimi dieci anni, mentre il numero di pensionati nel paese dovrebbe aumentare rapidamente. Nel frattempo i prezzi del cibo sono aumentati più rapidamente delle pensioni, ha detto Sneider. "La 13ma mensilità della pensione, ad inizio 2021, avrà un aumento del 2 percento che nelle circostanze attuali non è nulla", ha aggiunto Sneider annunciando che stanno arrivando "tempi terribili" in Ungheria. (segue) (Vap)