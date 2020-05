© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla prossima settimana saranno effettuati i test rapidi per il Covid-19 anche ai farmacisti del Lazio. Lo annunciato in un tweet il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "Prossima settimana test di sieroprevalenza anche per farmacisti che sono in prima linea nel contrasto al coronavirus con grande impegno", ha affermato il governatore del Lazio. (Rer)