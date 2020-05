Cipro: ambasciatore cinese dona 1.200 mascherine a commissioni tecniche bicomunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state consegnate oggi a Nicosia 1.200 mascherine per mano dell’ambasciatore cinese, Huang Xinyuan, al coordinatore dell'ufficio del consigliere speciale del segretario generale Onu a Cipro, Sergiy Illarionov. Le mascherine sono state donate dall'ambasciata cinese alle autorità locali per essere utilizzate come equipaggiamento protettivo da parte dei membri delle commissioni tecniche bi-comunali per la ripresa dei negoziati sulla questione cipriota. Illarionov ha ringraziato l'ambasciata cinese per il suo “generoso sostegno” da parte dei comitati tecnici bi-comunali. L’ambasciatore Huang ha detto che le mascherine sono una donazione particolare per i membri delle commissioni. “Una donazione speciale oggi; 1.200 mascherine dallo stock dell'ambasciata cinese alle commissioni tecniche bi-comunali per la loro migliore protezione sul lavoro nel facilitare il processo politico della questione di Cipro man mano che le restrizioni verranno diminuite gradualmente”, ha scritto il diplomatico su Twitter.(Gra)