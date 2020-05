Speciale energia: Airbus Helicopters consegna un nuovo elicottero H125 all’operatore italiano E+S Air

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus Helicopters ha consegnato un nuovo elicottero monomotore H125 a E+S Air e alla sua consociata Smart Elicotteri, uno dei principali operatori italiani nel settore antincendio e lavoro aereo. Come riferisce un comunicato stampa, il nuovo H125 si aggiunge all’attuale flotta di altri 30 elicotteri, quasi tutti appartenenti alla Famiglia Airbus, e sarà impiegato, oltre che per operazioni antincendio, anche per ispezioni di linee elettriche e rilievi aerei. Con base a Salerno, E+S Air con la sua consociata Smart Elicotteri offre anche servizi per missioni di trasporto passeggeri, voli turistici, attività di riprese fotografiche e termografiche, oltre a vantare una consolidata collaborazione con diverse multinazionali produttrici e distributrici di energia elettrica e di gas. A partire dal 2007 ha operato un totale di 69 elicotteri quasi tutti Airbus, confermando la fiducia negli elicotteri Airbus e in particolare nell’H125. “L’H125 è la soluzione giusta che ci consente di compiere le nostre missioni in modo rapido ed efficace", ha affermato Daniele Citro, proprietario di E+S Air. “È senza dubbio il velivolo di riferimento nel settore antincendio e lavoro aereo, con un'affidabilità eccezionale, una manutenzione semplificata e bassi costi operativi". (Com)