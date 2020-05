Speciale energia: A2A, risultati primo trimestre 2020 soddisfacenti nonostante calo domanda e dinamiche prezzo critiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto attiene lo scenario energetico nazionale, il fabbisogno netto di energia elettrica in Italia nel primo trimestre del 2020 è stato pari a 76.978 GWh, evidenziando una contrazione del 4,5 per cento rispetto ai volumi dello stesso periodo del 2019; nello stesso periodo, la domanda di gas naturale ha registrato un calo del 6,5 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019, attestandosi a 23.876 Mmc. Nel primo trimestre 2020, inoltre, la fase di decrescita dei prezzi dei beni energetici già in corso è stata accentuata dall’esplodere dell’emergenza sanitaria: il PUN Base Load ha evidenziato una contrazione del 33,4 per cento, attestandosi a 39,6 euro/MWh, contro i 59,4 euro/MWh del primo trimestre 2019; quotazioni medie in diminuzione sono state registrate anche per il prezzo nelle ore di alto carico (-31,3 per cento per il PUN Peak Load che si attesta a 44,9 euro/MWh). Per quanto concerne il gas al PSV, il prezzo medio nel primo trimestre 2020 è stato pari a 11,3 euro/MWh, in diminuzione del 45,5 per cento rispetto al primo trimestre dell’anno precedente. “Nel periodo in esame, - conclude la nota - il Gruppo A2A ha intrapreso azioni volte al maggiore contenimento possibile degli impatti derivanti dall’emergenza sanitaria, adottando tutte le misure di prevenzione necessarie a garantire la tutela e la salute dei propri dipendenti, permettendo la continuità operativa e lo svolgersi delle attività lavorative con l’estensione, compatibilmente con le esigenze organizzative, del lavoro agile". (Com)