Italia-Germania: ambasciatore Elbling, solidarietà molto forte anche dal lato umano

Nella crisi provocata dalla pandemia di coronavirus, la Germania ha dimostrato "una solidarietà molto forte, anche dal lato umano", nei confronti dell'Italia. È quanto affermato dall'ambasciatore di Germania a Roma, Viktor Elbling, durante il suo intervento al "Forum Ai-Italia e Germania nel progetto europeo", organizzato oggi dall'Istituto Affari internazionali (Iai). Secondo Elbling, un esempio della solidarietà tedesca verso l'Italia nella crisi del coronavirus è il ponte aereo organizzato dalla Luftwaffe per portare pazienti affetti da Sars-Cov2 dalla Lombardia in Germania affinché venissero curati negli ospedali del paese. Allo stesso tempo, Elbling ha osservato come ultimamente in Italia si sia assistito a "una discussione molto accesa verso una Germania egemone, senza cuore, che non vuole aiutare". L'ambasciatore tedesco a Roma si è detto "sorpreso" da queste critiche, confermate da alcuni recenti sondaggi. Elbling ha quindi osservato come tali attriti derivino anche dalla "mancanza di una comunicazione più europea, in cui dobbiamo impegnarci tutti, anche la Germania". Intanto, nei rapporti con "il partner principale" Italia "così importanti per la Germania e per l'Europa", Berlino è "più che disposta a investire tanto".