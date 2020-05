Italia-Germania: ambasciatore Elbling, solidarietà molto forte anche dal lato umano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il diplomatico è poi intervenuto sulla sentenza della Corte costituzionale federale (Bverfg) del 5 maggio scorso, con cui il programma di acquisto di titoli pubblici (Pspp) della Banca centrale europea (Bce), avviato nel 2015, è stato dichiarato in parte in contrasto con la Legge fondamentale tedesca. Come affermato da Elbling, il governo federale “non critica una Corte indipendente, come in tutti i governi democratici”. Nell'interpretazione dell'ambasciatore di Germania a Roma, il verdetto del Bverfg “dice al governo: attenzione a fare quello che stiamo facendo oltre i trattati” dell'Ue, che ha portato la Bce a “svolgere un lavoro oltre la politica monetaria, suo compito principale”. Secondo Elbling, la sentenza del Bverfg sul Pspp è, dunque, “un monito: se si vuole un'Europa più integrata, forse non è la Bce il luogo più adatto”. Il diplomatico è, infine, intervenuto sulla presidenza di turno del Consiglio europeo che la Germania eserciterà dal primo luglio prossimo. Per Elbling, il mandato sarà “fortemente marcato” dalla crisi del coronavirus e dalla “sfida comune della ricostruzione”, nel cui contesto sarà “essenziale” il dibattito sul quadro finanziario pluriennale dell'Ue. La presidenza tedesca del Consiglio dell'Ue si concentrerà anche sul “difficile negoziato” per la Brexit. (Geb)