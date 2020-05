© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, si dice "emozionato" per la prima legge che porta anche la sua firma. E su Twitter spiega: "Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e le finali Atp Torino in un momento così difficile, ci consentono di guardare al futuro con ottimismo anche per la ricaduta positiva che avranno sui territori più colpiti dal coronavirus". (Rin)