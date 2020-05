Colombia: coronavirus, procuratore generale chiede coordinamento con Perù e Brasile per proteggere popolazione indigena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A inizio aprile la segreteria generale dell’Organizzazione degli stati americani (Osa) ha esortato gli stati membri a rivolgere un’attenzione particolare alle comunità indigene nel quadro dell’emergenza causata dalla pandemia del coronavirus. “Considerando la doppia situazione di vulnerabilità in cui versano le comunità indigene a causa della loro emarginazione storica e dell'isolamento geografico, esortiamo le autorità locali, regionali e nazionali di ciascuno Stato membro a lavorare in modo coordinato con protocolli specifici che mirino a proteggere la salute e il benessere della sua popolazione indigena”, si legge in un comunicato diffuso il 3 aprile. L’organismo invita inoltre gli Stati membri a mettere in campo programmi e politiche specifici per sostenere le economie delle comunità indigene, con l'obiettivo di mitigare le conseguenze sociali ed economiche della pandemia. (Mec)