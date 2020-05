Fase 2: Pedica (Pd), 18 maggio riapre tutto ma a Roma restano i problemi di sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo il lockdown il 18 maggio riapre tutto? A Roma, sono passati tre mesi ma non è stato risolto un problema. Dai rifiuti, agli autobus, alle piste ciclabili e alle buche nulla è cambiato. Cosa è stato fatto durante questo periodo dal Comune?". E' quanto afferma in una nota Stefano Pedica della direzione romana del Pd. "Mi pare che non sia stato fatto neppure il controllo di quante scuole hanno ancora l'amianto. Invece di mettere in condizioni la città di ripartire al meglio dopo la crisi più grande del dopoguerra, la giunta grillina dà l'idea che sia rimasta sui tetti a prendere il sole. Abbiamo visto solo piccoli spot della sindaca Raggi per qualche via asfaltata, poche decine su un milione da rifare, poi nulla più. Questo periodo non è servito a nulla, e si poteva fare tanto".(Com)