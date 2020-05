Medio Oriente: Pompeo a "Israel Hayom", annessione Cisgiordania "decisione di Israele"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di annettere parti della Cisgiordania a Israele spetta a Gerusalemme. Lo ha dichiarato il segretario di Stato statunitense, Mike Pompeo, al quotidiano israeliano filo-Netanyahu “Israel Hayom”, in un’intervista diffusa oggi, alla vigilia della visita del capo della diplomazia a Gerusalemme. L’Iran, l’avanzamento del piano di pace per il Medio Oriente “Peace to prosperity” illustrato dall’amministrazione di Donald Trump lo scorso gennaio e la ricerca di un vaccino per combattere la Covid-19 saranno i temi principali dei colloqui fra Pompeo, il premier uscente Benjamin Netanyahu e il presidente del parlamento, Benny Gantz. In merito all’annessione di parti della Cisgiordania da parte di Israele, Pompeo ha dichiarato: “E’ una decisione che prenderanno gli israeliani. Voglio capire come la nuova leadership sta pensando (di agire)”. Il capo della diplomazia di Washington ha precisato, tuttavia, che condividerà con la controparte israeliana “le valutazioni su come realizzare al meglio il piano Peace to prosperity” che coinvolge anche altri paesi della regione. Washington ha mantenuto i contatti, inoltre, con alcuni Stati arabi, come Giordania e paesi del Golfo, perché nel piano di pace “si è tenuto conto delle loro preoccupazioni” e “auspica di poter convincere la leadership palestinese a impegnarsi con gli israeliani sulla base del piano”. (segue) (Res)