Medio Oriente: Pompeo a "Israel Hayom", annessione Cisgiordania "decisione di Israele" (2)

- Nell’intervista Pompeo ha parlato anche dell’accordo sul programma nucleare iraniano, da cui gli Stati Uniti si sono ritirati in modo unilaterale a maggio 2018. Il piano è stato “incapace di garantire che l’Iran non possa mai avere un’arma nucleare”, ha affermato Pompeo, sottolineando che il prossimo ottobre Teheran avrà “la capacità di costruire sistemi d’arma convenzionali per condurre attività terroristiche in tuto il mondo”. Infine, il capo della diplomazia di Washington ha evidenziato lo “sperpero” di denaro da parte della Repubblica degli ayatollah in Siria e Iraq. Secondo Pompeo, il ruolo iraniano in Siria e Iraq è dannoso per la popolazione dell’Iran che “non dovrebbe essere coinvolto” nelle attività in questi due paesi. Si tratta di una visita singolare perché giunge nel pieno della pandemia da Covid-19 che ha limitato gli spostamenti internazionali. (Res)