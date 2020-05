Commercio: Confartigianato Roma, subito ordinanza per concedere più tavoli all'aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riaprire il 18 con l'ampliamento dell'occupazione di suolo pubblico senza aspettare i tempi dell'Assemblea capitolina. E' l'appello in una nota di Antonio Fainella, direttore Confartigianato Roma. "Bar e ristoranti sono sull'orlo di una crisi che non ha precedenti, per questo come Confartigianato Roma abbiamo proposto un'ordinanza che contenga la sospensione di tutte le norme del regolamento che impediscono una processo veloce. Ma se il Campidoglio sostiene di voler passare per l'Assemblea, allora chiediamo che si metta a calendario la proposta di delibera non più tardi di questa settimana. Non ci bastano le parole, occorrono fatti da parte di chi governa questa città. Non abbiamo più tempo".(Com)