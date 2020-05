Tunisia: lanciata una piattaforma di supporto per investitori e settore privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stata lanciata in Tunisia una piattaforma online per sostenere per gli investitori e il settore privato durante la serrata anti-coronavirus. Il nuovo sistema (aggiungibile attraverso gli indirizzi https://assistance-investment.gov.tn/ o http://www.mdici.gov.tn/covid-19-appui-aux-investisseurs-e) risponderà alle richieste di informazioni e di assistenza, secondo quanto riferito dal ministero dello Sviluppo economico, degli investimenti e della cooperazione internazionale del paese arabo. Uno degli obiettivi è quello di misurare l'impatto della pandemia sulle società operanti in Tunisia, al fine di guidare al meglio il governo sulle misure da attuare. La piattaforma di sostegno al settore privato è aperta agli investitori tunisini e stranieri presenti nel paese, ma anche ai potenziali investitori interessati alla Tunisia. (Tut)