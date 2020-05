Roma: Zevi, se Raggi chiude i parchi ci incateniamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le città non si governano con i report, i post e i likes, "ma con azioni concrete di miglioramento della qualità della vita. I parchi sono le uniche aree pubbliche dove le famiglie possono godersi un po' di relax e chiuderle vorrebbe dire venir meno al proprio ruolo di amministratore pubblico e darla vinta agli incivili". Lo afferma, in una nota, Tobia Zevi, presidente dell'Osservatorio "Roma! puoi dirlo forte", secondo il quale, piuttosto, "La Raggi dovrebbe lavorare per tenere puliti e vivibili parchi e giardini che sono in condizioni pietose e aumentare i controlli contro chi sporca e insudicia". "Noi volontari dell'Osservatorio - annuncia - siamo pronti a incatenarci alle entrate dei parchi per difendere il diritto dei romani a qualche ora di relax e a vivere in una città decorosa, curata, governata. L'oblìo in cui è precipitata la Capitale con la giunta Raggi è inaccettabile e vergognoso". (Com)