Ucraina: premier Shmyhal, non c'è più minaccia del default finanziario

- L’Ucraina non è più minacciata dall’ipotesi del default finanziario. Lo ha affermato il premier ucraino Denys Shmyhal, nel corso di un’intervista alla stampa estera, ripresa dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. Il capo del governo ucraino ha mostrato ottimismo, spiegando di non vedere alcuna ragione “per cui il paese dovrebbe essere insolvente”. In merito all’accordo già raggiunto nei mesi scorsi con il Fondo monetario internazionale per assistenza finanziaria da 5 miliardi di dollari, Shmyhal si aspetta che possa venire “attuato al più presto”, per quanto legato all’approvazione della legge sul sistema bancario. In base a questa nuova normativa, “il ritorno di una banca o di compensazioni per svariati miliardi ai vecchi proprietari” saranno impossibili. (Res)