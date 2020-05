Corea del Sud: salgono a 102 i contagi del nuovo focolaio di Seul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale a 102 il numero di persone contagiate dal coronavirus nel nuovo focolaio individuato a Seul, in Corea del Sud. Lo rendono noto i Centri coreani per la prevenzione e il controllo delle malattie (Kcdc), secondo cui 16 sono i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. I contagiati sono 64 residenti di Seul e 23 della vicina provincia di Gyeonggi. Sette pazienti provengono dalla città portuale di Incheon, cinque dalla provincia di Chungcheong, uno da quella di Nord Jeolla, uno da Busan e uno dall’isola di Jeju. In totale 73 sono i pazienti che hanno frequentato i locali di Itaewon prima di risultare positivi al test. Secondo le autorità sudcoreano, il focolaio sarebbe partito da un uomo di 29 anni che avrebbe visitato cinque bar e locali della zona nella notte tra il primo e il 2 maggio e che sarebbe stato successivamente ricoverato il 6 maggio. Almeno 5.500 persone hanno frequentato in quei giorni i locali di Itaewon, 2 mila dei quali non sono stati ancora rintracciati dalle autorità di Seul.(Res)