Grecia: governo propone rinnovo mandato governatore Banca centrale Stournaras

- Il governo di Atene ha proposto il rinnovo del mandato di Yannis Stournaras come governatore della Banca centrale: lo ha confermato un portavoce del governo ellenico secondo quanto riportato dal quotidiano "Kathimerini". Stournaras, ex ministro delle Finanze dal 2012 al 2014, guida la Banca centrale greca dalla sua prima nomina proprio nel 2014. La volontà del governo di centro destra guidato da Kyriakos Mitsotakis di concedere al professore di economia un altro mandato non rappresenta una sorpresa. (Gra)