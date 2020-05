Sanità: M5s, grazie ad infermieri, mettono la nostra salute al primo posto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle, in un post sul blog delle Stelle, segnala che "è bene ribadirlo oggi, nella Giornata mondiale dell'infermiere, ma è bene ricordare che la funzione di questa categoria è centrale sempre, anche quando non c'è da gestire un'emergenza planetaria nuova e grave come la pandemia da coronavirus. Certo", continua il M5s, "in questi mesi le infermiere e gli infermieri hanno compiuto sacrifici personali e sforzi enormi per salvare vite umane. Hanno assistito i pazienti giorno e notte con turni sfiancanti, hanno dato il massimo in una situazione che in alcune aree del Paese sembrava un tunnel senza fine. Il sorriso e lo sguardo affettuoso degli infermieri è stato di conforto per tanti pazienti. Loro sono stati tra le poche voci di sostegno e speranza nelle stanze dei nostri ospedali, una presenza preziosa anche per coloro che purtroppo non ce l'hanno fatta. Hanno messo a rischio la loro stessa vita", sottolinea il post, "pur di non far mancare il loro apporto alla sanità pubblica del Paese e ai loro concittadini: 12.000 infermieri sono stati contagiati dal coronavirus e 39 sono deceduti. Di questi, 4 si sono tolti la vita perché non hanno retto alla pressione enorme. Una tragedia nella tragedia". (segue) (Rin)