Sanità: M5s, grazie ad infermieri, mettono la nostra salute al primo posto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il post sul blog delle Stelle aggiunge: "La gratitudine dell'Italia deve andare oltre questa giornata, che è il culmine dell'Anno internazionale dell'infermiere celebrato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e che in altre condizioni sarebbe stata una vera festa. La nostra riconoscenza è e dev'essere costante. Non a caso ci stiamo battendo per ottenere misure importanti, il giusto riconoscimento per loro così come per tutte le professioni sanitarie. Nel decreto Rilancio, il governo prevede di introdurre una forma di sostegno al reddito per medici, infermieri e operatori sanitari, un piccolo segnale di gratitudine per non aver badato a orari e turni e per aver spesso trascurato i loro affetti per amore della propria professione". Il Movimento cinque stelle, poi, prosegue: "Nei prossimi giorni alla Camera dei deputati approveremo un importante disegno di legge che tutela questa categoria: una norma che doterà il Paese di uno strumento adeguato per prevenire e contrastare la violenza contro chi lavora nelle corsie degli ospedali. Il nostro augurio agli infermieri e a tutti i lavoratori della sanità è questo. Voi vi prendete cura di noi", conclude il M5s nel post, "noi vi diciamo grazie con delle norme che valorizzino e tutelino il vostro ruolo fondamentale per la società". (Rin)