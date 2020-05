Lavoro: Laguzzi-Sortino (Pd), preoccupati per internazionalizzazione und Roma multiservizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo esprimere grande preoccupazione per la recentissima internalizzazione del servizio delle 'utenze non domestiche' (und) da parte di Ama. Una decisione che mette a rischio 270 lavoratori della Multiservizi". Lo dichiarano in una nota congiunta Simona Sortino e Filippo Maria Laguzzi, rispettivamente presidente della commissione ambiente e presidente della commissione commercio del III Municipio. "Come è emerso dal lavoro congiunto delle due commissioni, dopo 18 mesi di sperimentazione del servizio svolto nel nostro municipio, sulle spalle degli esercenti e dei commercianti, riteniamo inammissibile ora abbandonare e dimenticare i 270 lavoratori della Multiservizi che in questa fase di emergenza nazionale rischiano di rimanere senza lavoro. Auspichiamo una loro immediata riassunzione all'interno del perimetro aziendale" conclude la nota. (Com)