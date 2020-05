Incidenti lavoro: schiacciato al volto da pressa in ditta nel Milanese, gravissimo operaio 55enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un operaio di circa 55 anni è stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato schiacciato da una pressa all'interno di una ditta di Rosate (Milano). L'incidente è avvenuto poco dopo le 9.30 nello stabilimento della Unipack, azienda che lavora materiale plastico, in via Volta 38. I militari della compagnia di Abbiategrasso stanno ricostruendo i contorni della dinamica che, al momento, non è stata ancora chiarita. All'arrivo soccorritori del 118 le condizioni dell'uomo erano molto gravi, tanto che dopo essere stato intubato è stato accompagnato in elisoccorso. (Rem)