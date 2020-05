Agroalimentare: Bellanova, nessuno impedisce ai lavoratori dell'Est di venire in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuno impedisce ai lavoratori provenienti dai paesi dell'Est di venire in Italia: siamo stati i primi in Europa a porre il problema dei corridoi verdi anche per le persone. Lo scrive su Facebook il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova. "Questi corridoi da molte settimane ci sono: i lavoratori possono quindi spostarsi ma solo in teoria, perché tutto deve avvenire rispettando le norme anti-contagio vigenti nel loro paese ed in quello di arrivo. Prendiamo l'esempio della Romania. A causa dell'emergenza sanitaria è stato istituito il coprifuoco, il che significa che le persone rappresentano un rischio sanitario e quindi non possono muoversi liberamente. Lo stesso vale per l'Italia: chi arriva nel nostro Paese deve essere obbligatoriamente soggetto a quarantena, anche attiva, e trascorrere un secondo periodo di quarantena una volta rientrato a casa. E questo, lo sappiamo bene, ha un comunque costo", aggiunge il ministro, secondo cui farli arrivare in Italia e assicurarci che non rappresentino un pericolo sanitario per se stessi e per gli altri non è questione da poco. "I populisti saltano addosso ai problemi e li cavalcano irresponsabilmente senza offrire soluzioni. I riformisti i problemi li affrontano e provano a metterci mano, con soluzioni realistiche e praticabili. La differenza tra noi e loro sta tutta qui", aggiunge. (Rin)