Algeria: serrata anti-coronavirus estesa per altri 15 giorni

- Il primo ministro dell’Algeria, Abdelaziz Djerad, ha prorogato la serrata anti-coronavirus nel paese fino al 30 maggio. “Dopo consultazioni con il presidente Abdelmadjid Tebboune, il governo ha deciso di prorogare il confinamento sanitario per un ulteriore periodo di 15 giorni a partire dal 15 maggio”, ha detto il primo ministro, durante una sua visita nella città di Orano, nella parte occidentale del paese. La festa di fine Ramadan dell’Aid al Fitr, prevista per il 22 maggio, si terrà pertanto in isolamento e la preghiera durante questo giorno sacro per i fedeli musulmani non sarà consentita. Ieri il ministro della Sanità, Abderrahmane Benbouzid, ha dichiarato che la lotta alla pandemia di Covid-19 richiede “una grande disciplina” da parte della popolazione. L'Algeria ha registrato ieri 168 nuovi casi e cinque decessi per coronavirus. Il totale dei contagi ha raggiunto le 5.891 persone, tra cui 507 morti. Per quanto riguarda i guariti, il loro numero è di 2.841 tra cui 163 casi nelle ultime 24 ore. L'Algeria ha inoltre lanciato ufficialmente la produzione di un test di screening rapido per il Covid-19. Il test sarà prodotto in uno stabilimento situato ad Algeri in collaborazione con aziende canadesi e giordane. Con una capacità produttiva stimata non inferiore a 200.000 unità a settimana, il test di screening esaminerà qualsiasi persona asintomatica con un risultato affidabile ottenuto entro 15 minuti. L'Algeria diventa così il primo paese del Maghreb a intraprendere la produzione di test di screening su larga scala e il secondo nel continente africano, dopo il Sudafrica.(Ala)