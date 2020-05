Francia: ministro Salute Veran, in questo momento è "vitale fare attenzione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante l'uscita dal confinamento iniziata ieri, 11 maggio, in questo momento in Francia è "vitale fare attenzione" per evitare una nuova ondata di contagi da coronavirus. Lo ha ha detto il ministro della Salute, Olivier Veran, a margine di una visita effettuata in una casa di cura per anziani nel dipartimento della Val-de-Marne, a sud est di Parigi. "Attenzione, non abbiamo finito con il virus", ha dichiarato il ministro, ricordando che "ieri 80 nuovi malati sono stati ammessi nei servizi di rianimazione francesi" e "diverse centinaia" sono stati accolti nei servizi di Pronto soccorso. In merito alle scene viste ieri sera sul canale Saint Martin, a Parigi, dove centinaia di persone si erano accalcate prima di essere sgomberate dalla polizia, Veran ha lanciato un appello alla prudenza, pur comprendendo la voglia di "celebrare la libertà ritrovata". "No, non riapriremo i parchi e i giardini a Parigi, nell'Ile-de-France e nelle regioni classificate in rosso", ha poi aggiunto il ministro, rispondendo così a una richiesta fatta su Twitter dal sindaco della capitale, Anne Hidalgo, poche ore prima.(Frp)