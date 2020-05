Carceri: Lucaselli (Fd'I), Alfonso nel Paese delle meraviglie è inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Fratelli d'Italia, Ylenja Lucaselli, commenta l'informativa urgente di questa mattina, nell'Aula di Montecitorio, del guardasigilli Alfonso Bonafede sulla vicenda della nomina nel 2018 del direttore dell'amministrazione penitenziaria ed osserva che "Alfonso nel Paese delle meraviglie ha riferito alla Camera sul suo frontale con Di Matteo in modo surreale e inaccettabile. E' infatti inammissibile come un ministro non si assuma la responsabilità politica di quanto accaduto. Abbiamo assistito", continua la parlamentare in una nota, "ad uno scontro tra un componente del Consiglio superiore della magistratura (Csm) e un ministro della Giustizia, un livello probabilmente inedito nel confronto tra istituzioni. Cercare di far passare tutto in cavalleria è un insulto al ministero che Bonafede rappresenta, al Parlamento e all'opinione pubblica. La realtà", conclude Lucaselli, "è che il giustizialismo politico incarnato dal Movimento cinque stelle è andato in cortocircuito con uno dei suoi paladini. Una pessima pagina per lo stato della giustizia in Italia". (Com)