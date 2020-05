Serbia: crescita dell'inflazione a quota zero ad aprile rispetto a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dell'inflazione in Serbia era ad aprile a crescita zero rispetto al mese di marzo: lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica secondo quanto rilanciato dalla stampa locale. L'indice era pari allo 0,6 per cento su base annua, mentre rispetto a dicembre 2019 la crescita dei prezzi al consumo è stata dell'1,1 per cento. Ad aprile sono aumentati soprattutto i prezzi del settore delle comunicazioni (1,4 per cento) e di abbigliamento e calzature (1,3 per cento), mentre il maggiore calo è stato segnato nel settore dei trasporti (meno 3,7 per cento). (Seb)