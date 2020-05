Indonesia: petroliera in fiamme, almeno sette morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno sette persone sono rimaste uccise nell’incendio scoppiato ieri a bordo di una petroliera indonesiana attraccata al porto di Belawan, sull’isola di Sumatra. Lo ha fatto sapere il portavoce della polizia, M.P. Nainggolan, ripreso dal portale “Channel News Asia”. Le vittime sono rimaste intrappolate sulla Jag Leela, imbarcazione di 250 metri in porto per riparazione, a causa delle esplosioni provocate dall’incendio. I vigili del fuoco hanno impiegato ore prima di riuscire a domare le fiamme. Sui corpi delle vittime sono stati prelevati campioni di Dna per accertarne l’identità ma, aggiunte Nainggolan, diversi membri dell’equipaggio risultano ancora dispersi. I feriti sono in totale 22. Non sono invece ancora chiare le cause dell’incendio, sulle quali le autorità indonesiane hanno aperto un’indagine. (Res)