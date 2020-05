Lombardia: Erba (M5s), su legge Semplificazione rafforzati strumenti regionali di accesso a credito e sostegno a imprese e alle Partite Iva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla legge regionale di Semplificazione 2020 "non è la legge di semplificazione che avremmo scritto noi, ma i correttivi inseriti indubbiamente migliorano la legge. Fin qui per prassi le commissioni fossero poco o nulla coinvolte, insieme a agli stakeholders delle varie categorie. Questo è un passaggio fondamentale per fare in modo che dalla prossima legge di semplificazione si possa rispondere a richieste concrete dei cittadini". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del M5s Lombardia, Raffaele Erba. “Decisiva anche la richiesta di strumenti di sostegno a imprese e partite Iva”, aggiunge il portavoce pentastellato. “Gli imprenditori e i liberi professionisti lombardi hanno bisogno di ulteriori supporti a quelli già importanti previsti dal governo. Finlombarda - conclude - può essere il serbatoio dove attingere risorse utili per affrontare la crisi e per riuscire a salvaguardare i numerosi posti di lavoro e la stabilità economica delle famiglie messa in pericolo dal virus”. (com)