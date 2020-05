Slovacchia: "Aktuality" pubblica comunicazioni tra ex consigliere premier Fico e Vadalà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portale di informazione slovacco "aktuality.sk" ha pubblicato numerose comunicazioni che sono intercorse tra Maria Troskova, ex consigliere speciale dell'ex primo ministro Robert Fico, e Antonino Vadalà, imprenditore calabrese considerato vicino alla 'ndrangheta ed estradato in Italia per traffico di droga. Tali comunicazioni sollevano nuovi sospetti sull'influenza esercitata dalla criminalità organizzata sul partito dell'allora premier, Direzione-Socialdemocrazia (Smer-Sd). Oltre a questioni private, Troskova e Vadalà hanno parlato di riciclaggio di denaro, di nomine governative e altro. Gli scambi tra i due risalgono prevalentemente al 2014, ma anche al biennio 2016-17, dunque a un periodo nel quale Troskova è stata dapprima assistente parlamentare del deputato di Smer-Sd Viliam Jasan e poi è diventata consigliere dell'ex premier. Nel frattempo lo stesso Jasan era diventato segretario del consiglio di sicurezza slovacco, con accesso a informazioni riservate. Soprattutto su quest'ultimo punto vuole vederci chiaro il vicepresidente del parlamento slovacco, Juraj Seliga, che ha annunciato che sporgerà una denuncia penale contro ignoti per la sospetta fuga di informazioni dai servizi segreti slovacchi (Sis). Seliga vuole che venga chiarito cosa sapesse Troskova delle attività del Sis e se ha ricevuto informazioni da Jasan, Fico o da terzi, perché dalle comunicazioni pubblicate risulta che sapesse di essere sorvegliata. (Vap)