Speciale difesa: Tofalo (M5s), governi impreparati, serve risposta globale

- "Come governi internazionali ci siamo fatti trovare impreparati" per la pandemia e dunque "vanno rafforzati i tavoli internazionali per trovare dei protocolli condivisi sulla risposta ad emergenze del genere". Lo ha ribadito il sottosegretario alla Difesa ed esponente del Movimento 5 stelle, Angelo Tofalo, che questa mattina ha partecipato all'undicesima edizione della Conferenza nazionale sulla cyber sicurezza, incentrata quest'anno sulla resilienza italiana di fronte all'emergenza coronavirus. Un'emergenza considerata dal sottosegretario Tofalo "una minaccia globale" che "andava affrontata, e spero sarà affrontata, con una risposta globale". Infatti "molti hanno parlato di questa crisi come la maggiore dopo la seconda guerra mondiale ma c'è un aspetto di differenza da cogliere: una minaccia come questa non fa sconti a nessuno ed arriva in ogni angolo del mondo". (Rin)