Cultura: il Parco archeologico del Colosseo omaggia Gianni Rodari a 100 anni dalla nascita

- Anche il Parco archeologico del Colosseo parteciperà ai festeggiamenti per i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari, il grande favolista, nonché unico scrittore italiano vincitore del prestigioso premio Hans Christian Andersen - il Nobel per la letteratura dell'infanzia - scomparso ormai 40 anni fa. ​Il Parco archeologico del Colosseo omaggia lo scrittore che, nella raccolta 'Favole al telefono', ha inserito, tra i tanti valori, quello universale del patrimonio culturale". È questa - prosegue la nota - la morale della favola 'L'uomo che rubava il Colosseo', dedicata al monumento iconico per antonomasia, 'patrimonio dell'umanità'. Di chi è il Colosseo ce lo insegna la favola di Rodari che, per l'occasione, il Parco ha deciso di regalare ai più piccoli, invitati in questi giorni a conoscere ed esplorare i suoi monumenti da casa attraverso gli account social e il sito web.A consegnare il dono nelle loro mani sarà, idealmente, l'attore Vinicio Marchioni, che ha raccolto l'invito a prestare la sua voce per leggere il testo della favola, liberamente illustrata dalla matita di Silvio Costa, già autore per il Parco del fumetto 'Semplicemente Mitico!'". Protagonista del racconto è un uomo che non ammetteva di dover condividere con altri la bellezza del Colosseo; sarà proprio un bambino, dopo una vita spesa nel tentativo di rubarlo, a fargli riscoprire il significato universale della parola "nostro". (segue) (Com)